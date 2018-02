NIS America: tutti i titoli annunciati e i trailer dalla conferenza di San Francisco

Nella notteha tenuto l'annuale conferenza stampa in quel di San Francisco, dove ha svelato i suoi piani per il futuro, novità per i titoli già presentati, tanti trailer e effettuato diversi annunci.

Della versione Nintendo Switch di Ys VII: Lacrimosa of Dana, delle novità sulla storia e i costumi di SNK Heroines Tag Team Frenzy e dei personaggi di The Witch and the Hundred Knight 2 ve ne abbiamo già parlato nelle news separate, ma c'è tanto altro. Andiamo con ordine.

Innanzitutto, è stato mostrato un trailer di The Longest 5 Minutes, RPG/Visual Novel in arrivo il 16 febbraio su PlayStation Vita, Nintendo Switch e PC. Penny-Punching Princess per PlayStation Vita e Nintendo Switch è stato posticipato al 30 marzo, e anch'esso è tornato a farsi vedere in un filmato. Fallen Legion: Rise to Glory per Nintendo Switch ha finalmente una data d'uscita: arriverà in Europa il primo giugno, e potete ammirarlo in azione qui. Happy Birthdays, la versione per Switch di Birthdays the Beginning, approderà dalle nostre parti quest'estate, si è mostrato in un trailer, avrà un'interfaccia ridisegnata e anche i sottotitoli in italiano. Il rogue-like Touhou Genso Wanderer Reloaded debutterà in Europa su PlayStation 4 e Nintendo Switch nel 2018, anche in una Limited Edition da 79,99 dollari (trailer). Durante la conferenza è poi stato annunciato Assault Spy, un nuovo gioco d'azione sviluppato da Wazen e in arrivo su PC in Accesso Anticipato, del quale abbiamo avuto un brevissimo assaggio in un gameplay di 30 secondi. The Lost Child, dal creatore di El Sheddai, verrà lanciato in Occidente durante l'estate in versione fisica e digitale su PlayStation 4, ed esclusivamente in digitale su PlayStation Vita: potete ammirarlo in azione qui. Chiudiamo la rassegna con il trailer di The 25th Ward: The Silver Case, che arriverà in Europa su PlayStation 4 e PC il prossimo 13 marzo.