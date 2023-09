Nivalis sembra sempre più bello: nuovo trailer dal Tokyo Game Show

Dopo la conferma del futuro lancio di Nivalis nel 2024, il promettente Indie dalle atmosfere cybperpunk torna a mostrarsi in occasione del Tokyo Game Show 2023.

Il futuro distopico tratteggiato dagli sviluppatori di ION LANDS è infatti uno dei protagonisti dello show organizzato da 505 Games per la fiera nipponica. Il publisher italiano ha presentato al pubblico un nuovo trailer di Nivalis, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Il video offre una ulteriore occasione per dare uno sguardo alla vivida città di Nivalis, una metropoli futuristica in procinto di sprofondare nell'oceano.

Prima di inabissarsi, i cittadini di Nivalis sono però pronti a tutto per fare successo, tra gang criminali dedite al traffico d'organi e di stimolanti e più onesti gestori di chioschi di noodles e discoteche. Partendo dal basso, i giocatori dovranno cercare di edificare la propria fortuna all'interno di Nivalis, in un'avventura cyberpunk dalla struttura ispirata al genere dei life simulator.

Al momento, Nivalis resta atteso in esclusiva su PC, con finestra di lancio collocata in un generico 2024. In attesa di maggiori dettagli sulla data di uscita, gli amanti delle atmosfere cupe e delle luci al neon possono dedicarsi alla lettura della nostra recensione di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.