Nivalis: il life simulator cyberpunk di 505 Games esce nel 2024, ecco lo Story Trailer

Dopo un trailer dietro le quinte che ci ha svelato i primi dettagli su Nivalis, 505 Games coglie l'occasione fornita dalla nuova edizione del PC Gaming Show per tornare a mostrare il suo intrigante life simulator futuristico ambientato in una grande metropoli in stile cyberpunk.

Tramite un'immersiva visuale in soggettiva avremo modo di esplorare e vivere liberamente la città di Nivalis, una metropoli costellata da luci al neon che abbraccia una vivace estetica cyberpunk. Il nuovo filmato mostrato da 505 Games e dagli sviluppatori di ION LANDS ci consente di familiarizzare con le ambientazioni e avere un primo assaggio dell'impianto narrativo della produzione. Al termine del trailer ci viene inoltre svelata la finestra del gioco: Nivalis sarà disponibile in esclusiva su PC nel corso del 2024.

Vivi la tua vita simulata a Nivalis e scegli come passare il tuo tempo ogni giorno; gestisci attività come ristoranti, chioschi di ramen o discoteche; compra o produci i tuoi ingredienti; esplora la città con la tua barca e vai a pescare; decora la tua casa o compra e personalizzane una nuova; scopri le storie delle persone che incontri in città: amici, clienti e, chissà, potresti anche trovare l'amore.

