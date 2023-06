Nivalis: nuovo trailer per il life simulator in salsa cyberpunk di 505 Games

Nel corso del Guerrilla Collective è stato presentato un nuovo filmato di Nivalis, un peculiare life simulator ambientato in un contesto cyberpunk. Sviluppato da ION LANDS ed edito dal publisher italiano 505 Games, il titolo è attualmente previsto in esclusiva su PC.

Come ci spiegano gli sviluppatori, "A Nivalis, sei tu a scegliere come passare il tuo tempo. In questo originale simulatore di vita con meteo realistico e ciclo giorno-notte, potrai far crescere la tua attività, incontrare personaggi strani e diversi, formare amicizie e vivere il pericolo e la meraviglia di questa città cyberpunk in stile voxel".

Avere successo a Nivalis non sarà semplice: "le gang vogliono i tuoi organi, le Società ti multano per respirare e, per tutto il tempo, la terra sotto i tuoi piedi sembra crollare. Questa città è sul punto di sprofondare sul fondo dell'oceano, quindi meglio sbrigarsi a fare fortuna. Devi iniziare dal basso: un chioschetto di cibo, magari di noodles, o un negozio di stimolanti. Arriverai a gestire un bar, un ristorante, o perfino una discoteca. Alla fine, comanderai su tutta la vita notturna di Nivalis".

In quanto life simulator, in Nivalis potremo dedicarci alle più disparate attività: potremo gestire ristoranti, chioschi di ramen o nightclub, oppure comprare e produrre ingredienti, cucinare piatti unici o preparare cocktail, e potremo persino dedicarci alla pesca se avremo bisogno di un momento di svago. Al momento non abbiamo una data di lancio di Nivalis, ma potete già mettere il gioco in lista dei desideri su Steam.

