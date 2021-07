Nixxes Software, il retroscena di Hulst: 'Hanno già collaborato con Sony'

I PlayStation Studios si sono allargati: Sony ha comprato Nixxes Software, studio olandese specializzato nei porting PC di giochi multipiattaforma. A dare la notizia è stato Hermen Hulst attraverso i social network, che ha accolto con entusiasmo l'ingresso in squadra della casa fondata a Utrecth nel 1999.

Lo stesso capo dei PlayStation Studios ha inoltre svelato un interessante retroscena circa il nuovo team appena acquistato: in passato, infatti, Nixxes Software ha già collaborato con successo con Sony, aiutando Guerrilla Games nella pubblicazione a fine 2013 di Killzone: Shadow Fall, uno dei titoli di lancio per PS4 nonché tra le primissime esclusive di punta dell'allora nuova console. Hulst conferma che già all'epoca fu un piacere lavorare con il team, che da questo momento in poi sarà al servizio esclusivo di Sony.

Essendo specializzati in porting su PC in molti si sono domandati se Nixxes Software fungerà da supporto tecnico per i PlayStation Studios. A tal proposito Hulst ha specificato che Nixxes metterà le proprie competenze tecniche a disposizione degli altri studi, sebbene per il momento non è chiaro se tale supporto riguarderà solo la futura realizzazione di nuovi porting o anche per lo sviluppo di nuovi progetti. Resta in ogni caso un altro buon colpo per Sony dopo il recente acquisto anche di Housemarque, gli autori di Returnal.