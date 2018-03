No Man's Sky: l'aggiornamento gratuito Next uscirà durante l'estate

Dopo aver annunciato No Man's Sky Next ha pubblicato un messaggio sul suo profilo Twitter per specificare che l'aggiornamento in questione uscirà durante l'estate 2018 su PC, PlayStation 4, Xbox One e tramite il servizio online WeGame.

Il co-fondatore di Hello Games non ha però rivelato cosa conterrà esattamente No Man's Sky Next, i contenuti dell'aggiornamento non sono stati resi noti, lo studio ha però confermato che l'update sarà gratuito per tutti i possessori del gioco su PC e PS4 e sarà incluso nella versione Xbox One al lancio.

L'edizione Xbox One, inoltre, come evidenziato dalla copertina diffusa dal publisher 505 Games, godrà di un comparto tecnico ottimizzato per Xbox One X, con supporto per il 4K e l'HDR. No Man's Sky Next dovrebbe includere inoltre tutti i contenuti dei precedenti aggiornamenti, ovvero Foundation, Pathfinder, Atlas Rises, i quali hanno contribuito ad espandere l'universo di No Man's Sky.