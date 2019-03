No Man's Sky Beyond: annunciato il supporto a PlayStation VR

Nel corso della prima edizione di PlayStation State of Play, gli autori di Hello Games hanno mostrato le prime scene di gioco di Beyond, il nuovo update gratuito di No Man's Sky che introdurrà il supporto a PlayStation VR.

In base alle informazioni fornite dal team inglese capitanato da Sean Murray, il nuovo aggiornamento della loro ambiziosa avventura sci-fi votata al free roaming ci consentirà di esplorare l'universo procedurale di No Man's Sky inforcando il nostro fido visore VR su PS4 e di utilizzare i controller PS Move per interagire con le ambientazioni.

Con Beyond, Sean Murray promette di offrirci un'esperienza di gioco multiplayer più "avvolgente", con attività da svolgere in cooperativa con altri giocatori e funzionalità inedite vasate sulla condivisione dell'esperienza open world del titolo.

No Man's Sky Beyond sarà disponibile in estate come download gratuito per tutti coloro che hanno già acquistato la versione PC, PlayStation 4 e Xbox One di No Man's Sky. Non sappiamo, però, se la compatibilità con PlayStation VR sarà garantita anche a chi è già in possesso dell'edizione PS4 del titolo o se, al contrario, bisognerà acquistare una nuova versione ad hoc studiata specificamente per il visore VR di Sony.