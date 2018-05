No Man's Sky: la boxart della versione Xbox One suggerisce la presenza del multiplayer?

Come saprete, Hello Games ha recentemente annunciato la versione Next di No Man's Sky, in arrivo anche su Xbox One, oltre che PC e PlayStation 4. Oggi, un'interessante dettaglio è stato notato proprio osservando una nuova boxart della versione One del controverso titolo diretto da Sean Murray.

Come potete notare dall'immagine che vi abbiamo riportato in calce all'articolo, la nuova copertina di No Man's Sky vede come protagonisti quattro esploratori spaziali. Di certo non si può trattare di una conferma ufficiale, ma che sia questo un velato suggerimento riguardo ad una possibile presenza del multiplayer online all'interno del titolo? Molti giocatori rimasero delusi dal fatto che, al lancio, No Man's Sky non permettesse di avere un contatto diretto con gli altri giocatori che si accingevano ad intraprendere il viaggio nell'universo procedurale creato da Hello Games.

Nella prossima puntata di Inside Xbox, arriveranno nuovi dettagli sul gioco, e chissà che non si riveli l'occasione giusta per annunciare la novità. Ricordiamo che No Man's Sky Next uscirà su PC, PlayStation 4 e Xbox One durante la stagione estiva (secondo Amazon Italia, il titolo arriverà nel mese di giugno e sarà venduto al prezzo di 49,99 euro). Dopo le corpose espansioni Foundation, Pathfinder ed Atlas Rises, No Man's Sky Next andrà ulteriormente ad espandere i contenuti del gioco, e sarà scaricabile gratuitamente dai possessori del titolo base.