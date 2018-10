No Man's Sky: Hello Games vuole l'opinione dei giocatori per continuare a migliorarlo

L'ultimo grande aggiornamento di No Man's Sky, Next, ha arricchito il gioco con numerose funzionalità che i giocatori chiedevano a gran voce da moltissimo tempo. A quanto pare, i ragazzi Hello Games non hanno alcuna intenzione di fermarsi qui e stanno già pianificando il futuro della loro creatura.

Il fondatore e creatore Sean Murray ha annunciato su Twitter che il team è interessato alle opinioni dei giocatori, indispensabili per "plasmare il futuro di No Man's Sky". L'obiettivo è quello di scoprire quali sono le funzionalità più desiderate in modo da pianificare al meglio lo sviluppo dei prossimi aggiornamenti. Se siete interessati a fornire il vostro feedback, potete farlo liberamente compilando il sondaggio disponibile a questo indirizzo. Hello Games sceglierà casualmente cinque partecipanti ai quali verrà dato un premio. La natura di quest'ultimo, tuttavia, è al momento sconosciuta.

Ricordiamo che No Man's Sky è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. L'aggiornamento Next, pubblicato lo scorso luglio, ha introdotto la modalità multigiocatore, un comparto grafico rinnovato con terreni, acqua e nuvole più dettagliati, la visuale in terza persona, la costruzione delle basi illimitata, centinaia di nuove componenti da utilizzare per l'edificazione e la possibilità di comandare una flotta di astronavi. La patch più recente, invece, ha introdotto il Pilgrim, un nuovo exoscafo utilizzabile per l'esplorazione terrestre.