No Man's Sky NEXT arriva il 24 luglio insieme alla versione Xbox One

Hello Games ha annunciato oggi che No Man's Sky arriverà su Xbox One il 24 luglio, in contemporanea con l'aggioramento NEXT per PlayStation 4 e PC Windows. I contenuti del nuovo update non sono ancora stati resi noti.

In un comunicato stampa Sean Murray ha affermato che: "No Man's Sky Next rappresenta un grande passo avanti per Hello Games e per la community di No Man’s Sky. Ogni aggiornamento è riuscito a ottenere un successo ancora più grande dei precedenti. Con Atlas Rises il nostro team si è letteralmente superato. Il viaggio di No Man's Sky è molto lontano dal concludersi, è così straordinario avere la possibilità di lavorare a un progetto destinato a sorprendere molti videogiocatori."

La versione Xbox One di No Man's Sky sarà ottimizzata per Xbox One X con supporto per 4K e HDR, inoltre includerà le espansioni Foundation, Pathfinder e Atlas Rises.