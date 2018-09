No Man's Sky è la nuova offerta della settimana del PlayStation Store

Sony ha lanciato la nuova Promozione della Settimana del PlayStation Store. A partire da oggi fino alle ore 00:59 di giovedì 20 settembre è possibile acquistare No Man's Sky a prezzo scontato.

L'ambizioso simulatore spaziale di Hello Games può essere acquistato in versione PlayStation 4 a soli 15,99 euro, con il 60% di sconto sul prezzo pieno di 39,99 euro. Se siete interessati, potete approfittare di quest'opportunità direttamente dalla vostra console oppure, se vi torna più comodo, attraverso la pagina web sul PlayStation Store. Come specificato in apertura, l'offerta ha una durata limitata e scadrà alle ore 00:59 di giovedì 20 settembre.

Oltre che su PlayStation 4, No Man's Sky è disponibile all'acquisto anche su PC e, da poche settimane, Xbox One. Il titolo è andato incontro a numerosi mutamenti nel corso degli anni, grazie alla pubblicazione di 4 differenti espansioni gratuite. La più recente, Next, ha potenziato l'aspetto grafico e ha introdotto tantissime funzionalità richiesta a gran voce dai giocatori, come il multiplayer, la visuale in terza persona, la costruzione delle basi illimitata e la possibilità di assemblare, potenziare e comandare un flotta spaziale. Se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la recensione di No Man's Sky Next.