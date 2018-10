No Man's Sky: la nuova patch introduce il Pilgrim e le stazioni degli Exoscafi

Nella giornata di oggi, Hello Games ha pubblicato un nuovo aggiornamento dedicato a No Man's Sky, il titolo procedurale ideato da Sean Murray che, dopo tante critiche piovute al lancio del gioco, si è risollevato nel corso dei mesi grazie alle sua corpose espansioni e alla sua versione NEXT, di recente pubblicata anche su Xbox One.

Uno degli elementi più importanti introdotti con il nuovo update, è certamente il Pilgrim, un nuovo Exoscafo ad alta velocità con cui i giocatori potranno esplorare i pianeti su cui atterreranno ancora più rapidamente. Anche gli altri exoscafi hanno subito delle piccole modifiche e nuove opzioni di personalizzazione, e potranno inoltre ospitare d'ora in avanti ancora più oggetti da trasportare.

Un'altra interessante novità è l'introduzione delle Exocraft Summoning Stations: una volta costruita una di queste su un qualsiasi pianeta, potrete sbloccare e utilizzare in numero illimitato qualsiasi Exoscafo di cui siete in possesso. L'update include inoltre tutta una serie di correzioni legati ai dei bug minori. Se interessati ad ulteriori dettagli sull'aggiornamento, vi rimandiamo a questo indirizzo.

No Man's Sky è disponibile ora per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per un approfondimento sul titolo di Hello Games vi rimandiamo alla nostra Recensione di No Man's Sky NEXT.