No Man's Sky: trapela in rete il video della nuova espansione, Visions

Il canale YouTube ufficiale di Hello Games fa trapelare in rete un video che anticipa l'annuncio di Visions, il prossimo, importante aggiornamento gratuito di No Man's Sky per PC, PS4 e Xbox One.

Il filmato di presentazione descrive con dovizia di particolari, e tante scene di gameplay esplicative, i contenuti inediti che andranno a rimpolpare l'universo sci-fi dell'avventura free roaming di Sean Murray.

Il video rimanda l'utente a una pagina del sito ufficiale di Hello Games che, nel momento in cui scriviamo, non è ancora online. Nell'attesa di ricevere il changelog ufficiale, eccovi allora un breve riassunto delle migliorie, delle aggiunte e delle innovazioni che dovrebbero caratterizzare l'espansione Visions:

Nuove tipologie di mondi

Palette cromatica ampliata per la generazione dei biomi

per la generazione dei biomi Possibilità di collezionare degli artefatti alieni

I siti dei cargo mercantili precipitati sono generati in maniera procedurale e possono essere "razziati"

sono generati in maniera e possono essere "razziati" Arcobaleni

Pianeti anomali più vari e numerosi

più e numerosi Nuova fauna esotica

Rottami alieni recuperabili

recuperabili I biomi planetari sono cinque volte più vari rispetto all'ultimo update

sono rispetto all'ultimo update Droni sentinella corrotti , più difficili da abbattere e dotati di un'IA imprevedibile

, più difficili da abbattere e dotati di un'IA imprevedibile Archeologia : sarà possibile scavare e recuperare rari resti scheletrici alieni

: sarà possibile scavare e recuperare rari Nuove emote

Missioni della community

Miglioramento della grafica legato al rendering del cielo e delle nuvole

legato al rendering del cielo e delle nuvole Nuovi oggetti e materiali preziosi

e materiali preziosi Ambienti resi più difficili dalla presenza di animali e piante ostili

dalla presenza di Fuochi d'artificio

Nuove componenti per la costruzione delle basi

La data di lancio di No Man's Sky: Visions non è stata ancora annunciata ma, viste le tempistiche di pubblicazione dei recenti contenuti aggiuntivi (come avvenuto a fine ottobre con l'espansione dedicata all'esplorazione subacquea The Abyss), dovrebbe avvenire nel corso delle prossime settimane su PC, PlayStation 4 e Xbox One.