Anche No Man's Sky ha il suo Triangolo delle Bermude pieno di relitti di astronavi aliene!

Mentre la community di No Man's Sky si serve degli strumenti integrati con l'espansione Beyond per ricreare le arene di Rocket League e allestire musei pieni di reliquie aliene, c'è gruppo di esploratori della galassia di NMS che si è dato da fare per ricreare il Triangolo delle Bermude su di un lontano mondo!

Traendo ispirazione dalle innumerevoli opere letterarie e dalle leggende riguardanti questa misteriosa (e a quanto pare pericolosa) area dell'Oceano Atlantico, gli autori di questo progetto fan made hanno pensato di unire i propri sforzi per realizzare una loro versione del Triangolo delle Bermude.

Recandosi presso le coordinate indicate dai glifi dei portali che trovate nel video che campeggia in cima alla notizia, ciascun appassionato di No Man's Sky può sperimentare la terrorizzante ebbrezza di perdersi in un vero e proprio cimitero di astronavi aliene. Ciascun membro del gruppo che ha contribuito alla creazione di questa regione ingame ha reclamato una vasta porzione di un mondo extraterrestre e costruito delle basi con l'aspetto, appunto, di relitti di gigantesche navi spaziali piene di enigmi da risolvere e di aree segrete da esplorare, sia da soli che in compagnia dei propri amici, magari organizzando delle gite virtuali a tema Halloween.

Date un'occhiata al singolare lavoro svolto da questo affiatato gruppo di viaggiatori intergalattici e diteci che cosa ne pensate. Anche voi vi siete dilettati in questo genere di esperienze ruolistiche per cercare di rendere ancora più immersivo e divertente il vostro viaggio tra i bizzarri pianeti alieni di No Man's Sky Beyond?