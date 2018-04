No Man's Sky: la versione Xbox One uscirà a giugno, secondo Amazon Italia

Qualche settimana fa Hello Games stupì tutti annunciando in un colpo solo il corposo aggiornamento Next di No Man's Sky per PlayStation 4 e PC, e l'uscita del gioco su Xbox One.

Al momento dell'annuncio gli sviluppatori non svelarono l'esatta data di lancio, limitandosi ad indicare una generica estate 2018. Nelle scorse ore, tuttavia, Amazon Italia ci ha fornito un interessante indizio al riguardo aggiornando la pagina del prodotto: a quanto pare, No Man's Sky per Xbox One potrebbe essere lanciato il 29 giugno 2018 al prezzo di 49,99 euro.

Hello Games e 505 Games non hanno ancora comunicato nulla di ufficiale in merito, pertanto fino ad allora vi consigliamo di prendere l'informazione con le pinze. La data indicata, tuttavia, appare più che plausibile: non ha l'aria di essere un placeholder e risulta in linea con la finestra di lancio precedentemente annunciata.

Voi cosa ne pensate al riguardo? Qualcuno tra voi lo acquisterà su Xbox One? No Man's Sky venne lanciato originariamente nel 2016 su PlayStation 4 e PC, affascinando numerosi giocatori senza però mancare di generare diverse polemiche. Da allora il titolo ha cambiato faccia, grazie all'uscita degli aggiornamenti Foundation, Pathfinder ed Atlas Rises. Purtroppo, non sappiamo ancora nulla di Next, se non che sarà gratuito per i possessori del gioco e che verrà incluso al lancio nella versione Xbox One.