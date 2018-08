No Man's Sky: al via gli eventi settimanali, aggiunti nuovi oggetti da sbloccare

Come promesso da Hello Games nelle scorse settimane, No Man's Sky dà infine il suo benvenuto agli eventi settimanali, grazie ai quali il titolo di Sean Murray si aggiornerà per i mesi a venire proponendo alla community dei nuovi contenuti di gioco.

Hello Games ha quindi introdotto una nuova quest a cui potranno prender parte tutti i giocatori. Interagendo con gli NPC Specialist Polo e Priest Entity Nada, si potrà avviare una nuova missione in cui saremo chiamati ad esplorare e analizzare una zona della galassia in cui è stata rilevata un'anomalia. Facendo rapporti ai due NPC a missione conclusa, si otterrà quindi una nuova valuta da sfruttare in-game: i Quicksilver. Tramite questi, potremo acquistare degli "esclusivi oggetti esotici da collezione", tra cui troviamo parti di strutture, adesivi e emote. Hello Games assicura che verranno introdotti man mano più di 50 nuovi oggetti. In aggiunta, l'aggiornamento porta No Man's Sky alla sua versione 1.58, apportando tutta una serie di piccole migliorie e risoluzioni di problemi tecnici. Se interessati, vi rimandiamo a questo indirizzo per il changelog completo.

Ricordiamo che No Man's Sky è disponibile ora su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Sulle nostre pagine trovate la recensione di No Man's Sky Next, la versione completa del titolo di Sean Murray.