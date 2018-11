No Man's Sky Visions: ecco le immagini ufficiali del nuovo update 'esotico'

L'universo procedurale di No Man's Sky si espande ulteriormente con il nuovo aggiornamento Visions, finalmente disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Le immagini di lancio pubblicate dal team di Sean Murray ci mostrano le bizzarre creature e piante che incontreremo esplorando i mondi alieni più esotici.

L'aggiornamento che porta l'avventura sci-fi di Hello Games alla versione 1.75, infatti, si premura di rendere ancora più intrigante il vagabondaggio galattico tra i sistemi stellari di No Man's Sky in cerca dei mondi più curiosi.

Oltre alle consuete ottimizzazioni, risoluzioni di bug e migliorie minori che accompagnano la pubblicazione di ogni patch, l'update Visions prova quindi a rendere meno evidente l'assenza di una fazione nemica che sappia dare un senso più compiuto al lore del titolo attraverso una pioggia di contenuti aggiuntivi gratuiti che espandono ulteriormente le possibilità free roaming dell'opera.

Tra questi, citiamo ad esempio l'introduzione dei droni sentinella corrotti e di nuove tipologie di creature ostili e piante carnivore, il sensibile aumento della varietà di biomi (di ben cinque volte rispetto al precedente update), l'aggiunta delle missioni della community e delle attività archeologiche basate sulla ricerca di bizzarri scheletri alieni e di antichi manufatti tecnologici di civiltà ormai estinte o l'ampliamento della diversità cromatica nelle texture che mappano le superfici dei pianeti extraterrestri.

Dalle pagine del PlayStation Blog ufficiale, l'ormai celebre creatore dell'epopea sci-fi di No Man's Sky, il mai troppo impacciato Sean Murray, loda gli sforzi profusi dal suo team per dare forma all'espansione Visions e spiega che "avere pianeti più vari significa avere più ragioni per esplorare. Scatenate l’archeologo che c’è in voi e andate alla ricerca delle antiche ossa di forme di vita aliene. Dissotterrate i resti dimenticati di satelliti caduti e ottenetene le parti più preziose, rischiando però di attirare l’attenzione di nuovi droni Sentinella corrotti. Chi sarà capace di resistere alla pericolose tempeste dei pianeti estremi potrà trovare nuovi tesori cristallini che si illuminano solo nel corso dei peggiori eventi meteorologici".

Date un'occhiata alle immagini che accompagnano il lancio di No Man's Sky: Visions su PC, PlayStation 4 e Xbox One per farvi un'idea più compiuta delle novità che caratterizzano questo update che ricordiamo essere gratuito per tutti i possessori del titolo.