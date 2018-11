No Man's Sky Visions: il nuovo aggiornamento arriva il 22 novembre

Hello Games annuncia Visions, nuovo aggiornamento gratuito di No Man’s Sky, disponibile dal 22 novembre su PC, PS4 e Xbox One. Mentre The Abyss portava le ambientazioni sottomarine, Visions incoraggerà i giocatori a tornare in superficie per esplorare nuovi pianeti e nuovi biomi in una palette di colori totalmente reimmaginata.

Nuovi Mondi: Visions migliora in modo considerevole la varietà e la diversità delle superfici dei pianeti dell’universo di No Man’s Sky, milioni di corpi celesti che prima di questo aggiornamento erano desolati, ospitano ora numerose forme di vita. Sarà possibile trovare artefatti misteriosi per raccoglierli come ricordo o per esporli come trofei nella propria base.

Strane Nuove Creature: Visions introdurrà ai videogiocatori nuove, strane e curiose creature galattiche che attendono di essere scoperte per la prima volta tra cui animali predatori e piante carnivore pronte catturare i viaggiatori più incauti.

Global Community Missions: I giocatori della community potranno cooperare in nuove missioni di ricerca e condividere i loro progressi per scoprire insieme l’universo di Visions e sbloccare il casco Eye of the Korvax così come altri contenuti di gioco.

Un Universo ancora più Vario e tutto da Scoprire: “Visions” introdurrà ancora più variabili nell’universo di No Man’s Sky rendendolo ancora più affascinante. Gli effetti meteorologici di ogni pianeta sono stati profondamente migliorati e includono ora anche gli arcobaleni. I giocatori potranno trasformarsi in archeologi spaziali ed esplorare la galassia alla ricerca delle vestigia di antichissime forme di vita aliene.

Si potrà, altresì, decidere di andare alla ricerca dei relitti di satelliti precipitati per recuperare preziose parti di ricambio con il rischio, però, di attirare l’attenzione di una nuova terribile minaccia… i droni sentinella! I giocatori che riusciranno a sopravvivere alle condizioni climatiche più estreme presenti nell’universo di No Man’s Sky potrebbero essere premiati con tesori di cristallo che si attiveranno durante le tempeste.