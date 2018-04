No More Heroes 1 e 2 su Nintendo Switch? Suda51 ci sta pensando

Intervistato da Gematsu durante il PAX East di Boston, Suda51 si è espresso riguardo la possibilità di vedere porting, remake o remaster di No More Heroes e No More Heroes 2 su Nintendo Switch.

Il produttore giapponese fa sapere al momento di essere concentrato su Travis Strikes Again No More Heroes, il futuro del franchise probabilmente dipenderà dal successo commerciale del gioco. Il producer ha tante idee per No More Heroes 3 e non è escluso che anche i primi due capitoli possano giungere in qualche modo su Nintendo Switch, tuttavia allo stato attuale non ci sono programmi in merito e ogni decisione dovrà essere presa anche in accordo con Marvelous, publisher dei due giochi citati.

Travis Strikes Again No More Heroes è atteso per il 2018 in esclusiva su Switch, il titolo sarà una raccolta di minigiochi di vario genere, inoltre Suda51 ha ribadito di star pensando a un lancio in formato retail, ad oggi Travis Strikes Again è previsto solamente in versione digitale scaricabile dal Nintendo eShop.