No More Heroes 3 sarà come The Avengers, secondo Suda51

Recentemente, Giochi Suda - Suda51 per gli amici - ha cominciato a lavorare su una bozza preliminare di No More Heroes 3, sebbene il titolo non sia ancora stato ufficialmente annunciato. A quanto pare, la sua effettiva entrata in produzione dipenderà dal successo di Travis Strikes Again: No More Heroes.

Il buon Suda51, in ogni caso, ha già cominciato a delineare i tratti del terzo capitolo della serie, che a quanto pare surclasserà in scala i suoi predecessori. In un'intervista concessa a Fandom, il designer giapponese ha paragonato la sua attuale visione a The Avengers: "In No More Heroes 3, Travis affronterà gli avversari più folli di sempre. Sarà più sanguinoso, ci saranno battaglie più intense tra gli assassini. Somiglierà a The Avengers, i villain saranno al livello di Thanos".

Secondo Suda 51, Travis Strikes Again: No More Heroes - in arrivo il 19 gennaio su Nintendo Switch - rappresenterà una vera e propria opportunità di crescita per il protagonista. "Affinché Travis abbia una possibilità contro queste nuove potentissime minacce, gli ho dato l'opportunità di entrare in questi differenti mondi di gioco [in Travis Strike Again] per migliorare le sue abilità e diventare più forte. Voglio che Travis utilizzi le nuove abilità nel prossimo gioco numerato della serie".

Un'idea incredibilmente interessante che, siamo sicuri, tutti i fan di Suda51 vorrebbero vedere realizzata.