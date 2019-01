No More Heroes 3? Suda 51 sarà presente all'E3 2019

Il peculiare Travis Touchdown, protagonista dei due capitoli principali della Serie No More Heroes, è recentemente tornato a calcare le scene videoludiche grazie alla pubblicazione dello spin-off Travis Strikes Again: No More Heroes.

Tuttavia, sembra che dietro le quinte potrebbe star muovendosi qualcosa in merito alla realizzazione di un vero e proprio No More Heroes 3. Dell'eventuale Titolo, Suda 51 aveva del resto già parlato durante il Dicembre dello scorso anno. In quell'occasione, lo sviluppatore aveva infatti dichiarato di aver cominciato a lavorare su di una bozza preliminare per un possibile terzo episodio delle avventure di Travis Touchdown.

Le aspettative dei fan della Serie si sono inoltre recentemente innalzate a seguito della presenza in Travis Strikes Again:No More Heroes di un particolarissimo Easter Egg. Quest'ultimo (di cui non vi racconteremo qui nuovamente i dettagli per evitarvi eventuali sgraditi spoiler) sembrava infatti voler proprio anticipare l'inizio dei lavori su di un nuovo Capitolo della Serie. Intervistato in merito, Suda 51 ha commentato la decisione di inserirlo nel gioco e la prospettiva di vedere effettivamente pubblicato in futuro un No More Heroes 3. Nel merito, lo sviluppatore ha sottolineato come lui e Grasshopper abbiano intenzione di "lavorare molto duramente per rendere il terzo capitolo una realtà".



Suda 51 non ha ad ora ufficializzato l'esistenza del Gioco, ma sembra che qualcosa in più in merito potrebbe emergere in occasione dell'E3 2019. Lo sviluppatore ha infatti dichiarato che sarà presente alla fiera losangelina e che spera di poter fare lì "un qualche tipo di annuncio". In attesa di ulteriori dettagli, segnaliamo ai Lettori interessati ad avere ulteriori informazioni sull'ultimo Titolo di Suda 51, che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione di Travis Strikes Again: No More Heroes, a cura di Andrea Fontanesi.