Nobody's Left: com'è il nuovo survival ispirato a The Last of Us e Red Dead Redemption?

Ambientato in un mondo post-apocalittico, Nobody's Left è un interessante progetto portato avanti da un solo sviluppatore, Mo Khakzad, e ispirato a The Last of Us e Red Dead Redemption. Scopriamo di che si tratta!

L'ultima esperienza interattiva confezionata dal fondatore di Mad Rain Studio ci proietta in una dimensione distopica che riecheggia le atmosfere di The Last of Us, come pure di Red Dead Redemption e di opere come Inside e The Division.

Come suggerito dallo stesso nome dell'IP, in Nobody's Left il nostro compito sarà quello di interpretare uno degli ultimi sopravvissuti a una catastrofe che decimerà la popolazione mondiale e obbligherà il nostro alter-ego a reinvetarsi come cacciatore di taglie.

Nel Far West post-apocalittico delineato da Khakzad, la solitudine del nostro intrepido avventuriero verrà spezzata saltuariamente dagli incontri con le poche creature scampate all'apocalisste globale, ivi compresi gli altri sopravvissuti. Al netto delle sbavature di un comparto narrativo che denota i limiti di un progetto realizzato da un singolo sviluppatore, ciò che traspare in Nobody's Left è la cura per i dettagli delle ambientazioni e la qualità delle fasi shooting, con animazioni convincenti e l'utilizzo di effetti particellari che contribuiscono a infondere ulteriore "ruvidità" al tutto.

In attesa di scoprire la data di lancio di questo titolo in sviluppo per PC, PlayStation e Xbox, vi lasciamo in compagnia di Giuseppe Carrabba e della nostra anteprima di Nobody's Left, il survival ispirato a The Last of Us.