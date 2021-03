Nobody Saves the World: gli autori di Guacamelee! presentano un nuovo action RPG

Gli sviluppatori di DrinkBox Studios, già autori della serie Guacamelee!, hanno presentato Nobody Saves the World, un nuovo action RPG in cui i giocatori vestiranno i panni di più personaggi con meccaniche uniche.

Il nuovo action RPG dagli autori di Guacamelee! porterà i giocatori ad affrontare il potere della Calamità nei panni di diverse Forme, personaggi unici dotati di particolari abilità. Esplorando un vasto mondo sotterraneo fatto di dungeon creati proceduralmente le Forme acquisiranno nuovi poteri da mescolare e abbinare per completare missioni sempre più complesse.

In la progressione del giocatore e l'acquisizione di nuove abilità si otterranno completando le tantissime quest disponibili e non semplicemente eliminando i nemici. Ogni livello conquistato aprirà le porte a nuove missioni sempre più complesse e ad abilità inedite: combinando i vari personaggi disponibili sarà possibile accedere a poteri sempre diversi.

Prima di lasciarvi al trailer di lancio, vi ricordiamo che Nobody Saves the World uscirà "a breve" su PC, Xbox One, Xbox Series X/S e sarà incluso nel servizio Xbox Game Pass.