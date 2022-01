Nobody Saves the World ha una data d'uscita, in arrivo sul Game Pass al day one

Dopo diversi mesi di attesa, Nobody Saves The World dagli autori di Guacamelee ha finalmente una data d'uscita: l'esilarante Action/RPG sarà disponibile su Xbox Series X/S, Xbox One e PC (via Steam) a partire dal prossimo 18 gennaio 2022. L'opera, inoltre sarà disponibile dal day one anche sul Game Pass.

Nello stesso giorno verrà messa a disposizione per il download su Steam e sulle piattaforme streaming anche la colonna sonora del nuovo titolo firmato Drinkbox Studio, che promette di rivelarsi un gioco di ruolo ricco di idee e con stile da vendere. L'opera ci metterà nei panni di un semplice omino bianco senza apparenti qualità, ma capace di trasformarsi in numerose creature diverse lungo il cammino: ciascuna di esse gode di proprie abilità specifiche e vanno utilizzate non solo in combattimento, ma anche per risolvere glienigmi ambientali che l'avventura ci offrirà.

Come evidenziato anche nella nostra anteprima di Nobody Saves The World, la prossima produzione di Drinkbox offre meccaniche di gioco interessanti, con le mutazioni del protagonista ben variegate tra loro in termini di capacità, pur con qualche riserva sul grado di sfida e sulla varietà dei nemici che potrebbero necessitare di miglioramenti. Con l'uscita su PC e Xbox prevista per metà gennaio, manca poco per scoprire a fondo tutte le qualità di questo particolare gioco di ruolo.