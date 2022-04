Nobody Saves the World: l'esilarante GDR arriva su PS4, Switch e PS5, ecco la data

Gli studi DrinkBox confermano le anticipazioni degli ultimi giorni e annunciano ufficialmente le versioni PS4, Nintendo Switch e PlayStation 5 di Nobody Saves the World, la frizzante avventura ruolistica già disponibile da metà gennaio su PC e console Xbox nel catalogo del Game Pass.

La nuova esperienza GDR ideata dagli autori canadesi di Guacamelee invita i fan del genere a esplorare una variopinta dimensione popolata da creature mansuete e bizzarre entità che attendono l'inesorabile fine del loro mondo per opera della Calamità.

L'impresa affidata all'eroe di Nobody Saves the World, di conseguenza, non è delle più semplici: il nostro alter-ego deve fare appello a tutto il suo coraggio per rendersi "meno anonimo" agli occhi dei suoi avversari assumendo ben 15 forme diverse, ciascuna dotata di uno specifico set di poteri da combinare ed evolvere con le abilità già sbloccate.

Il potenziamento delle abilità è legato al raggiungimento degli obiettivi fissati dalle missioni che, di volta in volta, vengono proposte ai giocatori per accompagnarli nel viaggio da intraprendere per ricomporre il puzzle dei ricordi del personaggio. Il tutto, raccontato con il piglio scanzonato e ironiuco a cui ci hanno abituati i ragazzi di Drinkbox con la serie di Guacamelee.

Il lancio delle nuove versioni di Nobody Saves the World è previsto per il 14 aprile su PS4, Nintendo Switch e PlayStation 5. Se volete saperne di più sull'ultima odissea action GDR dei Drinkbox Studios, qui trovate la nostra recensione di Nobody Saves the World.