Nobody Saves the World sbarca su PC e Xbox Game Pass: il frizzante GDR si lancia in video

Il preannunciato arrivo su Game Pass di Nobody Saves the World si concretizza all'uscita dell'ultima, frizzante avventura ruolistica di DrinkBox su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

La nuova esperienza GDR plasmata dagli sviluppatori canadesi ci invita a esplorare una variopinta dimensione popolata da creature mansuete e insoliti esseri che attendono l'inesorabile fine del loro mondo per opera della forza oscura nota come la Calamità.

Il nostro compito è quello di indossare i panni dell'unico eroe che si metterà in gioco per fermare l'avanzata della Calamità: per riuscire nella sua impresa, il nostro alter-ego può rendersi "meno anonimo" agli occhi dei suoi avversari assumendo ben 15 forme diverse, ciascuna con il proprio set di abilità da evolvere e di poteri da sbloccare completando le numerose missioni che imperlano l'avventura. Il tutto, raccontato con il piglio ironico e scanzonato che caratterizza da sempre le opere degli studi Drinkbox, basti pensare a quanto proposto dagli autori di Toronto con la serie di Guacamelee.

