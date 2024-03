Nobody Wants to Die: Blade Runner incontra BioShock nel nuovo tripla A su Unreal Engine 5

L'evoluzione di Plaion dopo la fusione tra Deep Silver, Ravenscour e Prime Matter prosegue con l'annuncio ufficiale di Nobody Wants to Die, un action adventure in salsa noir ambientato in un futuro distopico e destinato ad approdare nei prossimi mesi su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Il titolo è attualmente in sviluppo presso le fucine digitali di Critical Hit Games e sfrutta tutte le ultime tecnologie integrate nel motore grafico di Unreal Engine 5 per dare forma a una New York futuristica immersa nel crimine.

L'esperienza cinematografica promessaci da Plaion verterà attorno alle gesta compiute da James Karra, un detective pronto a tutto pur di rintracciare un serial killer che miete vittime illustri tra le personalità più in vista della gigalopoli distopica statunitense. Il 2039 tratteggiato dal team di Critical Hit sarà dominato dal caos e dalla violenza, e questo a dispetto di una tecnologia che porterà gli esseri umani ad acquisire l'immortalità.

Il nostro alter-ego sarà perciò un investigatore del Dipartimento per la Mortalità della New York del 2039, un incarico delicato che porterà gli utenti a scoprire gli oscuri segreti della tecnologia che promette di offrire la vita eterna agli umani in grado di permettersi un abbonamento alle banche di memoria che si occupano di trasferire i ricordi da un corpo all'altro. Le diavolerie tecnologiche utilizzate dal detective Karra nel teaser e nelle immagini di annuncio di Nobody Wants to Die sono la perfetta cartina tornasole delle ambizioni coltivate da Plaion e Critical Hit per questo titolo, il cui lancio è previsto più avanti nel 2024 su PC e console dell'attuale generazione.

Su Trust Gaming GXT 415 Zirox Cuffie Gaming in sconto oggi