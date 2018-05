Nobunaga's Ambition Taishi: spiegato nel dettaglio il funzionamento del Resolve System

Koei Tecmo Europe ha illustrato oggi l'ampia gamma di strategie disponibili per i giocatori di Nobunaga’s Ambition: Taishi, fornendo tutti gli strumenti necessari per costruire il loro dominio e conquistare i loro nemici.

L'ultimo capitolo della serie di grande strategia, che si concentra sulla cruciale Era degli Stati Combattenti, sarà disponibile dall’8 Giugno 2018 per PlayStation 4 e Steam - festeggiando così il 35° anniversario della serie.

In Nobunaga’s Ambition: Taishi, i giocatori potranno calarsi nei panni del loro ufficiale preferito o Lord e aumentare l'influenza del loro clan in Giappone. Per dominare e conquistare con successo la terra, i giocatori dovranno utilizzare una serie di opzioni strategiche, tra cui una delle funzionalità più recenti introdotte nella serie di Taishi: il Resolve System. Ogni mossa dovrà essere studiata dal giocatore, in quanto il sistema introduce una serie di ambizioni - le quali decidono come un ufficiale agirà in una data situazione; Shingen Takeda, il capo del clan Takeda clan, ha la risoluzione "Legge del Kai" che si focalizza sull'idea che tutti dovrebbero essere trattati allo stesso modo in ogni situazione. Raggiungere le ambizioni di un ufficiale si rivelerà utile poiché sbloccherà bonus, come un aumento dell’oro o del danno da attacco, utili nella campagna.

Oltre all'aggiunta del Resolve System, è stato ampliato il Council System per consentire a ciascun funzionario in servizio di approvare nuove politiche. Grazie a questo sistema, un ufficiale che ha una propria serie di ambizioni, deciderà di essere d'accordo o in disaccordo con le politiche citate.

In Nobunaga’s Amibition: Taishi possono essere utilizzate numerose tattiche di battaglia, che consentono ai giocatori di scegliere la strategia migliore per rovesciare le unità nemiche. Prendendo in considerazione i capitoli precedenti della serie, in questo capitolo viene introdotto un nuovo sistema di battaglia a turni in 2 parti; la Planning Phase mette in pausa l'azione in modo che i giocatori possano pianificare strategicamente la loro prossima mossa e poi, quando sono pronti entra in gioco la Execution Phase che dà il via alla battaglia in tempo reale. Durante la Planning Phase i giocatori avranno a disposizione una varietà di strategie diversificate, ognuna delle quali ha i propri vantaggi e svantaggi a seconda di come vengono utilizzate. Una delle strategie utilizza la formazione ‘The Woodpecker’- causando un colpo devastante alle unità nemiche, anche se essa richiede cinque turni prima che un attacco possa colpire gli avversari con successo.

Per integrare il sistema di battaglia durante il gameplay, sono disponibili dei sistemi di sviluppo civico, attraverso cui i giocatori saranno in grado di migliorare alcuni aspetti del proprio dominio per guadagnare risorse utili e vantaggi. Uno degli aspetti chiave per la creazione di un dominio di successo è l'utilizzo di diverse strutture. Le strutture agricole, di irrigazione e militari forniscono tutte risorse utili; generano oro e risorse, aumentando i livelli di soddisfazione dei distretti vicini e le dimensioni dell'esercito, fornendo loro armi e attrezzature. Tassi di produzione e risorse notevolmente migliorate possono essere ottenute attraverso l'uso efficace delle rotte commerciali; attraverso l’espansione in un distretto vicino e tramite la condivisione di risorse, offriremo persino risorse che non possono essere prodotte all'interno del dominio corrente del giocatore.