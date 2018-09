Nobuo Uematsu abbandona temporaneamente i suoi progetti per problemi di salute

Con un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, il celebre compositore Nobuo Uematsu ha annunciato di essersi temporaneamente ritirato dalla scena per problemi di salute. Uematsu stava collaborando anche alla colonna sonora di Final Fantasy 7 Remake.

Mettendo in pausa la sua carriera indefinitamente, Uematsu ha scritto che il suo ritorno al lavoro dipenderà dalla sua guarigione. Non voleva continuare a lavorare mentre era malato, col rischio di produrre musica non all'altezza dei suoi soliti standard.

Meglio conosciuto per il suo contributo alle colonne sonore di grandi serie JRPG come Final Fantasy, Uematsu ha anche composto numerosi brani per giochi come Chrono Trigger, Blue Dragon e Lost Odyssey, passando per il tema principale di Super Smash Bros. Brawl.

Il compositore ha deciso di abbandonare temporaneamente i suoi attuali progetti, tra i quali ricordiamo lo stesso Final Fantasy 7 Remake, nella speranza di guarire il prima possibile e tornare a lavorare normalmente. Nobuo Uematsu ha deciso di mantenere una certa riservatezza sul suo stato di salute, limitandosi ad affermare che i primi sintomi di malessere si sono iniziati a presentare un paio di anni fa.

A questo punto non possiamo che augurare il meglio al celebre compositore giapponese, sperando in una pronta guarigione e al suo ritorno sulla scena.