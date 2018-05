Nobuo Uematsu sta lavorando alla colonna sonora di Final Fantasy 7 Remake

Nel 2015 il compositore e musicista Nobuo Uematsu aveva escluso il suo coinvolgimento nel progetto Final Fantasy 7 Remake ma sembra che le cose siano cambiate, almeno a giudicare dalle parole del produttore Yoshinori Kitase.

Come riportato da Siliconera, in una recente intervista per un magazine giapponese Kitase ha confermato che Uematsu si occuperà della colonna sonora di Final Fantasy VII Remake, senza però rivelare ulteriori dettagli riguardo la collaborazione tra Nobuo e Square-Enix.

Nella stessa intervista, Kitase ha ironizzato sul fatto che "Final Fantasy VII Remake uscirà certamente entro il 35° anniversario di Final Fantasy", ovvero entro il 2023. Una dichiarazione che ha suscitato non poco scalpore ma che tuttavia è stata male interpretata, poichè il producer ha poi chiarito di aver utilizzato un tono ironico e di non aver voluto assolutamente affermare che il gioco uscirà nel 2023.

Final Fantasy 7 Remake è ancora privo di una data di lancio e anche le piattaforme di destinazione non sono state confermate. Con ogni probabilità ne sapremo di più all'E3 di Los Angeles, tuttavia una pubblicazione nel 2018 appare improbabile, considerando l'uscita di Kingdom Hearts III il prossimo autunno.