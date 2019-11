Nobuyuki Ohnogi: il compositore di Galaga e Pole Position muore all'età di 63 anni

Attraverso le pagine dei suoi profili social ufficiali, il compositore Hirokazu Tanaka ci informa della morte dell'amico e collega Nobuyuki Ohnogi. Il musicista e programmatore giapponese, spentosi all'età di 63 anni, ha firmato le colonne sonore di videogiochi storici come Galaga e Pole Position.

Grazie ai suoi lavori, l'autore nipponico ha contribuito a scrivere alcune tra le pagine più importanti della storia dei videogiochi, influenzando profondamente i colleghi come conferma lo stesso Tanaka raccontando su Twitter degli aneddoti riguardanti gli scambi di opinioni con Ohnogi e gli altri protagonisti della scena videoludica giapponese del periodo, ivi compreso Shigeru Miyamoto di Nintendo.

Nei quattro anni che lo hanno visto protagonista tra le fila di una giovanissima Namco, in un periodo compreso tra il 1981 e il 1985, Nobuyuki Ohnogi ha composto i brani di kolossal del periodo come New Rally-X, Galaga, Warp Warp e Pole Position, offrendo oltretutto un supporto attivo alla fase di sviluppo di quasi tutti i videogiochi prodotti da Namco nel periodo che ha visto la nascita di console come il Nintendo Entertainment System (meglio conosciuta con il suo acronimo NES).

A detta di Tanaka, la sua amicizia Ohnogi gli ha permesso di registrare i brani di altri grandi classici del tempo come Wrecking Crew e Balloon Fight. "Ricordo con nostalgia quel periodo e di come fosse apprezzato il tuo lavoro anche da parte di persone come Miyamoto", condivide Tanaka sui suoi profili social prima di indirizzare un ultimo messaggio al suo amico di vecchia data: "Le nostre società erano molto diverse, ma ti ho sempre invidiato per tutte le cose meravigliose che sei riuscito a fare con Namco, è strano che siano passati già 40 anni da quel periodo. Mi sono sempre chiesto se ti avrei mai incontrato di nuovo da qualche parte e mi dispiace apprendere quella notiiza. Ti auguro tutta la felicità, ovunque tu sia adesso".