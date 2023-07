NoClip ha messo le mani su un box pieno di reperti videoludici storici

Il noto YouTuber NoClip, conosciuto anche e soprattutto per i suoi documentari a tema videoludico, ha annunciato di aver messo le mani su un interessantissimo archivio legato ad eventi passati.

Il content creator ha infatti reperito alcuni vecchi scatoloni al cui interno si nascondono VHS, nastri magnetici ed altri oggetti che venivano utilizzati nelle vecchie fiere videoludiche per mostrare trailer e altro materiale alla stampa. Stiamo infatti parlando di un periodo storico in cui internet era poco diffuso e chi ne aveva accesso poteva navigare a velocità bassissime. Ed è questo un altro dei motivi che rende la scoperta di NoClip particolarmente interessante: oltre a poter vedere materiale inedito, probabilmente potremo anche assistere ad una versione in altissima definizione di vecchi filmati, che per poter essere diffusi online all'epoca vennero compressi e resi disponibili ad una qualità molto bassa.

Nel frattempo, il content creator ha chiesto un aiuto economico ai fan tramite Patreon, dal momento che la strumentazione richiesta per poter trasferire tutto il materiale su supporti di ultima generazione è particolarmente costosa.

