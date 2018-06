Noclip pubblica un documentario dedicato alla storia di Bethesda

Noclip ha pubblicato la prima parte di un nuovo documentario intitolato "The history of Bethesda Game Studios", raccontandoci le origini e i momenti più significativi che hanno caratterizzato la storia di Bethesda. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Dopo averci mostrato alcuni retroscena sullo sviluppo di The Witcher 3: Wild Hunt e del nuovo Prey di Arkane Studios, Noclip è tornata a proporci un nuovo video documentario dedicato ai principali attori dell'industria, approfondendo in questo caso la storia di Bethesda Game Studio, software house a cui si deve la realizzazione di grandi serie come The Elder Scrolls e i moderni capitoli di Fallout.

In cima alla notizia trovate la prima puntata di "The history of Bethesda Game Studios", con la possibilità di conoscere più a fondo le origini della compagnia, passando attraverso una serie di interviste ai membri chiave dello studio. Una buona occasione per sedare l'attesa che ci separa da lunedì 11 giugno, occasione in cui Bethesda presenterà tutte le novità in arrivo sul palcoscenico E3 2018 di Los Angeles.

Tra i recenti annunci ricordiamo il reveal di Fallout 76 e RAGE 2, senza dimenticare le possibili sorprese di cui potremo venire a conoscenza nei prossimi giorni. Cosa vi aspettate dal publisher?