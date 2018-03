Noctis di Final Fantasy 15 in Tekken 7, nuovi dettagli in arrivo la prossima settimana

ha annunciato uno speciale Active Time Report dedicato alla collaborazione tra. La trasmissione andrà in onda il 14 marzo e in questa occasione potremo scoprire tutti i dettagli su questo crossover.

Al livestream parteciperanno non solo il direttore di Final Fantasy XV Hajime Tabata ma anche Katsuhiro Harada, producer di Tekken 7, il quale svelerà maggiori dettagli sull'ingresso di Noctis nel roster del picchiaduro. Non è chiaro al momento se la collaborazione porterà ad altre apparizioni nei due giochi in questione, per scoprirlo non ci resta che attendere il 14 marzo.

Hajime Tabata ha inoltre rivelato che durante l'Active Time Report farà anche il punto della situazione sui contenuti di Final Fantasy XV Windows Edition e Royal Edition, svelando anche altre novità in arrivo nel prossimo futuro.