Noctis di Final Fantasy XV è il nuovo lottatore di Tekken 7!

hanno stretto una partnership per portare(uno dei protagonisti di) nel vasto roster di. Il debutto di Noctis nel picchiaduro è previsto per la primavera del prossimo anno.

Noctis Lucis Caelum farà la sua comparsa nel gioco accompagnato dalla fida Engine Blade, al momento purtroppo le due compagnie non hanno rivelato altri dettagli e non sappiamo se il personaggio sarà disponibile come aggiornamento gratuito per tutti o se verrà distribuito sotto forma di DLC a pagamento, ipotesi questa decisamente più probabile, sebbene non ci siano conferme in merito.

Non sappiamo se anche Prompto, Gladio e Ignis faranno la loro comparsa in Tekken 7 come "spalla" di Noctis o come personaggi a se stanti, restiamo in attesa di ulteriori dettagli a riguardo.

Cosa ne pensate dell'arrivo di Noctis in Tekken 7? Il principe di Final Fantasy XV riuscirà a scontrarsi ad armi pari con gli altri personaggi del roster?