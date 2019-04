Noctis Lucis Caelum di FF XV arriva su Final Fantasy XIV Online

Oggi il mondo di Hydaelyn vedrà l’arrivo di alcuni volti familiari grazie all’inizio dell’attesissima collaborazione con Final Fantasy XV su Final Fantasy XIV Online.

Da oggi fino al 27 maggio, infatti, sarà possibile giocare all’evento “A Nocturne for Heroes”. In questo periodo, l’eroe di Final Fantasy XV Noctis Lucis Caelum entrerà nel mondo di Hydaelyn con la Regalia, dove si unirà al Guerriero della Luce per combattere contro la fanteria magitek, l’armata magitek e il Messaggero Garuda, proveniente da Eos.

Chi parteciperà all'evento potrà ricevere una serie di ricompense a tema Final Fantasy XV:

La Regalia: la fedele automobile di Noctis per quattro persone sarà la primissima ricompensa del gioco.

Capelli e completo di Noctis: vestiti come l’eroe di Final Fantasy XV.

Carta di Triple Triad di Noctis Lucis Caelum: da usare nelle partite di Triple Triad a Hydaelyn.

Vari Orchestrion Roll: con le musiche di Final Fantasy XV.

Per partecipare all’evento, i giocatori dovranno aver raggiunto il livello 50 e completato la missione principale “The Ultimate Weapon”. Sarà dunque possibile iniziare la serie di missioni dell’evento cercando Kipih Jakkya ad Ul’dah sugli Steps of Nald, dove sta cercando di scoprire la verità dietro ad alcune dicerie per il suo ultimo articolo.

Al Tokyo Fan Festival del mese scorso è stato mostrato il trailer completo di Shadowbringers, attesissima terza espansione di Final Fantasy XIV Online.