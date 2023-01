Nocturnal su PC, PlayStation, Xbox e Switch: l'avventura a scorrimento 'infiamma' in video

Dopo aver stretto un'alleanza con Black Drakkar Games per lanciare in estate il thriller sci-fi Fort Solis, il publisher Dear Villagers ci immerge nelle atmosfere a tinte oscure di Nocturnal, la nuova avventura a scorrimento che il team di Sunnyside Games intende commercializzare a metà 2023 su PC e console.

Nocturnal narra la storia di Ardeshir, un soldato della Fiamma Perpetua che, dopo aver fatto ritorno alla sua isola natia Nahran, la ritroverà avvolta da un'insolita nebbia che non gli consentirà di ricongiungersi con i suoi cari.

L'unica speranza di sopravvivenza per lui e gli abitanti di Nahran sarà rappresentata dall'utilizzo delle abilità 'incendiarie' acquisite da Ardeshir nei suoi lunghi anni di addestramento. L'adepto della Fiamma Perpetua che interpreteremo avrà quindi l'opportunità di manipolare il fuoco e l'essenza arcana che lo alimenta, conferendo potenti abilità agli equipaggiamenti utilizzati in battaglia e agli strumenti adottati per risolvere gli enigmi ambientali.

Il fuoco ancestrale che domeremo nel corso dell'avventura ci aiuterà a respingere la foschia, ad accedere alle aree più avanzate della mappa e ad incenerire le creature che si nascondono nell'oscurità e si moltiplicano traendo forza dal terrore scaturito negli uomini dalla nebbia venefica che domina il paesaggio.

Il lancio di Nocturnal è previsto a metà 2023 su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Fateci sapere che cosa ne pensate di questo titolo dando un'occhiata alle immagini e al video che trovate in calce e in cima alla notizia.