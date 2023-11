Nokia 3310: record a Snake e ricarica telefonica in regalo, fake news o era tutto vero?

Abbiamo già dedicato qualche riga ai mitici giochi dei cellulari Nokia: certo, Snake era il più famoso, ma c'erano anche Space Impact, Bantumi e altri giochi che chi ha posseduto un telefono della casa finlandese ricorderà con sicura nostalgia. Ma oggi vogliamo soffermarci su una leggenda metropolitana legata a Snake.

In Italia, nei primissimi anni 2000, si diffuse una sorta di "fake news" diventata molto popolare tra i ragazzi, e se eravate adolescenti in quegli anni probabilmente la ricorderete bene. Se avevate un Nokia 3210 o 3310 e giocavate a Snake assiduamente, sicuramente qualche vostro compagno di scuola vi avrà invitato a giocare e rigiocare per raggiungere un determinato punteggio (solitamente molto alto) per ottenere una ricca ricompensa, ovvero una ricarica telefonica in regalo dal proprio gestore.

Una vera e propria "fake news" diventata rapidamente una leggenda metropolitana, l'invito a giocare a Snake per vincere una ricarica circolava anche via SMS (all'epoca, c'erano poco più che i messaggini per comunicare in maniera veloce sul cellulare) ma inutile dire come non ci fosse niente di vero in questa storia. Nessun gestore vi avrebbe mai regalato una ricarica telefonica da 50.000 o 100.000 lire per il record di Snake, anche se ovviamente non sono mancate testimonianze sulla falsariga di "mio cugino che vive a 800 chilometri da qui e che non avete mai visto ha ricevuto davvero una ricarica come premio."

E voi, vi ricordate di questo aneddoto? Era diffuso anche nella vostra scuola o nella vostra compagnia estiva? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.