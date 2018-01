Nolan Bushnell e Tim Schafer premiati ai GDC Awards 2018 di marzo

saranno premiati il prossimo marzo nel corso dei GDC Awards 2018 in programma nel corso delladi San Francisco.

Nolan Bushnell (papà di Pong e fondatore di ATARI) riceverà il prestigioso Pioneer Award per aver dato vita a una compagnia capace di cambiare definitivamente il mondo dell'intrattenimento. Rami Ismail dello studio indipendente Vlambeer sarà premiato con Ambassador Award mentre Tim Schafer riceverà il Lifetime Achievement Award.

Il fondatore di Double Fine ed ex volto di LucasArts riceverà il premio alla carriera come riconoscimento per i suoi 30 anni di lavoro nell'industria. Schafer è responsabile di titoli di grande successo come Full Throttle, Grim Fandango, The Secret of Monkey Island & Monkey Island 2 LeChuck's Revenge e Maniac Mansion Day of the Tentacle.

In passato, il Lifetime Achievement Award è stato consegnato a personaggi di spicco come Shigeru Miyamoto, John Carmack e Hideo Kojima. La cerimonia di premiazione si terrà al Moscone Center di San Francisco il prossimo 21 marzo, durante la GDC 2018.