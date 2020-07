Nolan North: il doppiatore di Nathan Drake, David di TLOU e dello Spettro di Destiny

Raffaello delle Tartarughe Ninja, Warmachine, Pinguino e Ciclope sono solo alcuni dei personaggi dei videogame doppiati da Nolan North e che negli anni gli sono valsi più di una nomination e premi. Partiamo quindi per un nuovo viaggio tra microfoni e console insieme alla voce di Nathan Drake.

Laureato in giornalismo presso l'università del Nord Carolina, North lavora per circa un anno come reporter, professione che interromperà per dedicarsi a tempo pieno alla recitazione. La sua carriera attoriale inizia sul set di Port Charles, spin-off della serie General Hospital. In seguito interpreterà ruoli minori in Ben 10 e Le tenebrose avventure di Billy e Mandy, mentre sarà nel cast principale di Wolverine and the X-Men (Ciclope, Colosso); Young Justice (Superman), DreamWorks Dragons (Stoick l'immenso) e Love, Death & Robots.

La carriera videoludica di North inizia invece nel 1999 con Interstate '82, titolo Activision d'azione per PC, e non passerà molto prima che le major si accorgano del suo enorme potenziale. In Gods of War lo troveremo nel ruolo di Ade, nel franchise Crash Bandicoot come N.Gin e in Ape Escape 3 come Dr. Tomoki. Celebri anche i suoi ruoli in Final Fantasy XII (Vossler York Azelas) e Assassin's Creed (Desmond Miles, Abbas Sofian), cui laverà appena prima di approdare ad Uncharted.

Il 2007 è infatti l'anno di svolta per North, che con il personaggio Naughty Dog lascia il segno tanto nel franchise quanto nella moderna cultura pop. Nei successivi capitoli riprenderà infatti il ruolo di Nathan Drake e per Uncharted 3 e 4 riceve il premio come miglior attore ai BAFTA Games Awards e ai TGA Awards, rispettivamente. Chissà se lo rivederemo anche nel misterioso titolo un sviluppo per PS5? Altri sui iconici doppiaggi sono quelli del dottor Edward Richtofen, personaggio ricorrente della saga Call od Duty, il truce Pinguino nella saga Batman Arkham e David in The Last of Us per cui ottenne anche la nomination come migliore voce maschile secondaria ai BTVA Awards. Senza dimenticare la voce dello Spettro in Destiny.

Chiudiamo con alcune delle sue performance maggiori, essendo davvero troppe per elencarle tutte: Deadpool (Deadpool e sé stesso); Saint Row IV (il Boss); Lego Marvel Super Heroes (Ant-Man, Cilope, Magneto); The Amazing Spider-Man 2 (Harry Orborne/ Green Goblin); World of Warcraft: Warlords of Draenor (Lunarfall Footman); Tales from the Borderlands (August); Mafia III (Remy Duvall); Master of Orion Conquer the Stars (Imperatori Darlok e Sakkra) e La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor (Isildur, Tarandor, Zog). Nei prossimi mesi lo vedremo anche in Marvel's Avengers e nel racing game DiRT 5 con Troy Baker, fidato amico e stimato collega.