Nolan North, doppiatore di Nathan Drake e Desmond Miles, riceverà il BAFTA Special Award

Il famosissimo doppiatore Nolan North verrà premiato con un BAFTA Special Award per il suo importantissimo contributo all'industria videoludica.

La commissione della British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) ha deciso di premiare l'attore per il "talento unico" dimostrato nei suoi lavori di doppiaggio e motion capture. Durante la sua lunghissima carriera, Nolan North ha doppiato personaggi del calibro di Nathan Drake, della serie Uncharted, e Desmond Miles, protagonista della linea temporale contemporanea nei primi capitoli della serie Assassin's Creed. Ha interpretato il protagonista di Spec Ops The Line, il Capitano Martin Walker e presta regolarmente la sua voce allo Spettro del franchise Destiny. Degna di nota anche la sua performance in The Last of Us, dove ha doppiato David, l'antagonista principale del capitolo invernale.

Nolan non è il primo esponente dell'industria videoludica a ricevere un BAFTA Special Award. Negli anni scorsi sono stati premiati anche Amy Hennig, scrittrice dei primi tre Uncharted, e Markus Persson, creatore di Minecraft. Nolan North riceverà il premio al London West Hollywood di Beberly Hills il prossimo 11 giugno, un giorno prima dell'inizio ufficiale dell'E3 2018.