Nolan North è pronto a rivestire i panni di Drake in Uncharted 5

Bruce Straley, director Uncharted 4: Fine di un Ladro, The Last of Us e The Last of Us: Left Behind, ha confessato che gli piacerebbe tanto rivedere Nathan Drake in azione, la cui ultima avventura risale al 2016. Per l'occasione, ha anche snocciolato alcuni consigli su un eventuale Uncharted 5.

Approfittando delle dichiarazioni dell'ex Naughty Dog, un fan ha chiesto a Nolan North, interprete storico del protagonista della serie, se gli piacerebbe tornare a rivestire i suoi panni. Potete facilmente immagine qual è stata la risposta dell'attore e doppiatore: "Sono pronto a tirar fuori il mio equipaggiamento da scalata!".

Come dargli torno? Negli ultimi dodici anni Nathan Drake si è imposto come uno dei personaggi più celebri del mondo videoludico, e non ci stupiamo affatto della voglia matta che ha North di tornare ad interpretarlo. Purtroppo, Uncharted 5 non è mai stato annunciato ufficialmente. Il quarto capitolo ha concluso degnamente l'arco narrativo di Drake, e da allora i ragazzi di Naughty Dog sono impegnati a completare i lavori su The Last of Us Part 2, che è stato recentemente posticipato al 29 maggio 2020. Non sappiamo cosa hanno in programma i cagnacci per il futuro, ma siamo sicuri che sono in molti a desiderare l'annuncio di Uncharted 5. Non è vero?