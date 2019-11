Nolan North e Troy Baker giocano con The Last Of Us, stupisce la reazione al prologo

Come noto, gli attori e doppiatori Nolan North e Troy Baker hanno iniziato una serie di video gameplay su YouTube, pubblicata a cadenza irregolare sul canale Retro Replay. Dopo aver giocato ad Uncharted 2 Il Covo dei Ladri, il dinamico due si è lanciato a capofitto in The Last Of Us Remastered.

La prima parte del walkthrough dura quasi 90 minuti e vede Troy e Nolan giocare al capolavoro Naughty Dog in compagnia di Hana Hayes (doppiatrice di Sarah)... colpisce in particolar modo la reazione ai minuti finali del prologo, non vogliamo rovinarvi la sorpresa e vi invitiamo a guardare il video che trovate in apertura della notizia. Se non avete mai giocato con The Last Of Us e non volete anticipazioni in vista dell'arrivo del sequel, vi consigliamo ovviamente di non visionare il filmato, così da evitare un pesante spoiler sulla trama.

Il primo The Last Of Us è stato lanciato nel giugno 2013 su PS3 ed è arrivato l'anno successo su PlayStation 4 vendendo un totale di 20 milioni di copie, The Last Of Us Part 2 è invece atteso per maggio 2020 su PS4 e probabilmente in seguito su PlayStation 5, sebbene non ci siano ancora conferme in merito. Nolan North e Troy Baker hanno indubbiamente contribuito al successo della produzione, così come alla grande popolarità di altri giochi Naughty Dog come la serie Uncharted.