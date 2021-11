Nomadic alla Milan Games Week & Cartoomics: l'esperienza che digitalizza D&D

Dopo la conferma della presenza di Soulstice alla Milan Games Week & Cartoomics 2021, il programma videoludico della fiera accoglie un'ulteriore produzione indipendente italiana.

Il team di PaperCrown sarà infatti presente alla manifestazione milanese con Nomadic, il suo titolo d’esordio. Nello specifico, la produzione sarà accolta nell’area indie patrocinata da IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association).

Con l'obiettivo di rendere digitalizzata l'esperienza proposta dall'immortale Dungeons & Dragons e altri giochi di ruolo, Nomadic sarà disponibile in formato giocabile. Grazie ad una prima Beta, i visitatori di Milan games Week & Cartoomics 2021 potranno scoprire le caratteristiche dell'Indie italiano, creando il proprio personaggio e persino la mappa del mondo di gioco, collocandovi foreste, distese lacustri e altri scenari. Ovviamente, sarà imprescindibile seguire le indicazioni del proprio Master. Per facilitare la comunicazione tra compagni di gioco. Nomadic consente di creare lobby e di dialogare con tutti gli ospiti della propria stanza in ogni momento, sia in privato che in pubblico. Eliminando la necessità di ricorrere a supporti cartacei, l'Indie punta a trasformare e semplificare l'esperienza dei giochi di ruolo tradizionali.

In attesa di scoprire la data di lancio di Nomadic, segnaliamo che il titolo mira al debutto su PC, oltre che su dispositivi mobile, da tablet a smartphone. Transitando dallo stand di PaperCrown, i visitatori della fiera milanese potranno inoltre guadagnarsi l'accesso anticipato alla Beta di Nomadic su Steam, in vista di pubblicazione.



Per ulteriori dettagli sulla manifestazione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate una ricca intervista agli organizzatori di Milan Games Week & Cartoomics 2021.