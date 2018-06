Nomura: Kingdom Hearts 3 includerà delle scene shockanti

Intervistato dalla testata di IGN.com, Tetsuya Nomura, game director di Kingdom Hearts III (oltre che di Final Fantasy VII Remake), è tornato a parlare dell'attesissimo nuovo capitolo della serie crossover tra il mondo Disney e quello di Final Fantasy.

Nomura ha innanzitutto dichiarato che l'intento principale della narrativa di Kingdom Hearts 3 sarà quello di raggiungere un punto di "risoluzione". La trama quindi dovrebbe giungere alla sua conclusione con la nuova avventura in arrivo su PS4 e Xbox One. In seguito, il director ha rivelato che il titolo includerà al suo interno delle scene "shockanti", che naturalmente faranno maggior facilmente breccia nei fan di lunga data della serie. Queste sequenze - continua Nomura - non riguarderanno necessariamente il destino di Sora, il principale protagonista della saga. Altri dettagli non sono stati rivelati, anche nell'ottica di mantenere un certo senso di sorpresa per i giocatori.

Kingdom Hearts 3 sarà disponibile su PlayStation 4 e Xbox One il 29 gennaio 2019. Il gioco includerà un riassunto di tutti i precedenti episodi.