Nomura e Kitase parlano dello stato dei lavori su Final Fantasy VII Remake

Nel corso dell'evento dedicato ai 30 anni di Final Fantasy, Tetsuya Nomura, Yoshinori Kitase, e Naoki Hamaguchi sono tornati a discutere dello stato dei lavori su Final Fantasy VII Remake, l'atteso rifacimento di uno dei capitoli più amati in assoluto dai fan della saga JRPG-

Di seguito, vi riportiamo le novità di cui hanno parlato i membri di Square-Enix, tradotte per l'occasione da Lifestream Forums:

"In termini di sviluppo, dicono che il gioco sta procedendo molto, molto bene. Sono nel processo di sviluppare la tecnologia base, che in questo contesto penso sia legata agli aspetti essenziali del gameplay. Continuano a ripetere in modo imperterrito che 'stanno costruendo qualcosa di mai visto prima', e per questo chiedono ai fan di attendere entusiasti".

Proseguendo, Kitase si è poi scusato per la mancanza di informazioni e aggiornamenti sul titolo, di cui i fan si sono spesso lamentati. A tal riguardo, il producer ha confermato che durante il prossimo evento, quando il gioco sarà pronto per essere mostrato al pubblico, ci saranno tante e importanti novità. Chissà che all'E3 di Los Angeles non si riveli il momento giusto, considerando anche che Square-Enix ha annunciato uno speciale evento in occasione della fiera losangelina.

Infine, Nomura ha parlato del rinnovato look di Cloud, spiegando come le modifiche apportate in corso d'opera non abbiano fatto altro che conferire al personaggio un aspetto esteriore che rispecchiasse al meglio la sua personalità: "Il design ha il compito di denotare il fatto che Cloud non fosse un 'bravo ragazzo' nel gioco originale".

Final Fantasy VII Remake è atteso su PlayStation 4.