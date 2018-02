Un mondo di Kingdom Hearts 3 sarà l'equivalente di un capitolo precedente della serie

Nel corso del D23 Japan tenutosi nei giorni scorsi, Tetsuya Nomura è tornato a parlare di, in arrivo nel corso del 2018 su PlayStation 4 e Xbox One.

Come riportato da Gamerant, il director nipponico ha parlato della vastità e del quantitativo di attività che ogni mondo di Kingdom Hearts III presenterà, facendo un particolare accostamento ai capitoli precedenti della serie.

"Questo Kingdom Hearts è leggermente differente. Un mondo è l'equivalente di un gioco precedente, e le cose da fare in ogni mondo sono ampiamente diverse", sono state le sue parole al riguardo.

Dichiarazioni forse un po' audaci, ma che non fanno altro che accrescere ancor di più l'attesa nei confronti del titolo. In attesa di novità, vi ricordiamo che Kingdom Hearts III arriverà nel 2018 su PS4 e Xbox One. Delle recenti dichiarazioni rilasciate da Square-Enix, sembrerebbero lasciar aperta la possibilità di vedere arrivare il titolo su PC in un secondo momento.