Nomura spiega come sbloccare il filmato segreto di Kingdom Hearts 3

Kingdom Hearts 3 è un libro interattivo immenso che merita di essere sfogliato, giocandolo, da cima a fondo. Per questo, Tetsuya Nomura ha colto al volo l'occasione offertagli da un'intervista con Famitsu per aiutarci a risolvere uno dei tanti enigmi narrativi del titolo, ossia come sbloccare il filmato segreto.

Come specificato dagli stessi sviluppatori di Square Enix al seguito di Nomura nel corso delle ultime settimane, tutte le attività collegate alla risoluzione dell'enigma del filmato segreto di KH3 graviteranno attorno all'impiego ingame della fotocamera di Sora.

Stando a quanto specificato da Nomura, per sbloccarlo bisognerà scattare delle fotografie ai "marchi di Topolino" disseminati per il multiverso Disney e Pixar che compone la galassia di mondi dell'ultima avventura dell'eroe del Keyblade.

"Il numero (di 'marchi') che devi fotografare varia a seconda del livello di difficoltà selezionato all'inizio del gioco", ha specificato lo sviluppatore nipponico: al livello più basso bisognerà fotografarli tutti, mentre ai livelli Standard e Difficile (Proud) si potrà saltarne alcuni. In ogni caso, assicura Nomura, la ricerca dei segnali ingame con la forma dell'incondibile sagoma di Topolino non sarà estenuante e basterà un minimo di attenzione da parte dell'utente per risolvere l'enigma e ammirare il filmato segreto.

La caccia agli Heartless partirà ufficialmente il 29 gennaio con il lancio di Kingdom Hearts 3 su PlayStation 4 e Xbox One. Nel frattempo, qualora ve la foste persa, eccovi la nostra recensione di KH3 a firma di Antonello "Kirito" Bello.