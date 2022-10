Non solo Age of Empires: annunciato ufficialmente Age of Mythology Retold

Decisamente una grande giornata per gli amanti dei giochi strategici, oltre alla conferma che Age of Empires 4 e 2 arriveranno su Xbox nel 2023, Microsoft conferma anche il ritorno di un altro classico del genere, Age of Mythology, attraverso una versione nuova di zecca.

Spin-off di Age of Empires, l'originale Age of Mythology era stato originariamente pubblicato su PC nel 2002, per poi essere riproposto nel 2014 su Steam attraverso una Extended Edition. La nuova edizione, Age of Mythology Retold, viene descritta come la "Definitive Edition" del famoso strategico tutto incentrato sulla mitologia greca, egiziana e norrena, dotato di un fascino e di atmosfere ben diverse rispetto a quelle del filone principale.

Retold è stato annunciato attraverso un teaser trailer della durata di circa un minuto, che tuttavia non mostra sequenze di gameplay riguardanti questa versione definitiva. Tutto tace al momento anche su una possibile finestra di lancio, sebbene sia già stata confermata la pubblicazione su PC e con disponibilità subito al day one nel catalogo di PC Game Pass. Viene in ogni caso assicurato che Retold avrà "una grafica stupenda, un gameplay aggiornato, ed altro ancora".

Trovano quindi conferma i rumor risalenti ai primi mesi del 2022 che vedevano Microsoft intenzionata a resuscitare Age of Mythology: le voci di corridoio si sono concretizzate, ed ora non resta che attendere di vedere in azione Age of Mythology Retold oltre a scoprire quando sarà effettivamente disponibile.