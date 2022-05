Non solo Aloy: anche Astro Bot riceve il suo adorabile Nendoroid

Dopo aver svelato il Nendoroid dedicato ad Aloy di Horizon Forbidden West, Good Smile Company decide di omaggiare un altro personaggio divenuto iconico durante gli ultimi anni per i fan PlayStation: Astro Bot, la mascotte protagonista di Astro Bot: Rescue Mission e, più recentemente, Astro's Playroom.

Il Nendoroid di Astro Bot è stato svelato in tutta la sua bellezza da Good Smile Company e sul portale della compagnia sono apparse le prime informazioni riguardanti la nuova statuetta celebrativa realizzata su licenza di Sony Interactive Entertainment. Il Nendoroid presenta tre piastrine per il volto intercambiabili tra cui una standard, una sorridente e giocosa, e una buffa. Le parti opzionali includono un propulsore, una moneta e la ricostruzione degli effetti laser dei piedi di Astro.

Viene inoltre specificato che la statuina alta circa 10cm non si reggerà in piedi da sé, e sarà quindi necessario utilizzare l'apposito stand che viene fornito nella confezione. Il prodotto è parzialmente dipinto a mano e potrebbe differire in alcuni piccoli particolari tra un esemplare e l'altro. Al prezzo di $63,99, il Nendoroid di Astro Bot è disponibile ora per il pre-order sul sito di Good Smile Company.

Dopo aver dato prova del proprio talento con Astro's Playroom, gioco di dimensioni contenute che viene pre-installato su PS5 per permettere di saggiar le potenzialità del controller DualSense, gli autori di Team Asobi si sono messi all'opera su action 3D per PS5.